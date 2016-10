Acidente com cinco veículos deixa uma pessoa morta na ERS-135

Um acidente com cinco veículos deixou uma pessoa morta e três feridas no quilômetro 71, da ERS-135, em Erechim, na Região Norte do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (4). O condutor de um Fiat Strada morreu no local. Os outros veículos envolvidos na colisão são um caminhão-tanque, um caminhão que tracionava um semirreboque, um Celta e um Astra.

As três pessoas que ficaram feridas estão em estado estável, de acordo com informações do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar). O trânsito ficou lento na região.

Comentários