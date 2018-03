Acidente com lancha mata duas pessoas e deixa feridos na Ilha Grande, no RJ

Um casal morreu e pelo menos dois banhistas ficaram feridos depois de serem atropelados por uma lancha no início da tarde desta sexta-feira (30) de feriado na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde, no Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Lagoa Azul.

De acordo com a Polícia Civil, o homem morreu no local e a mulher — identificada como Walquíria de Almeida Barros, de 29 anos — chegou a ser levada para o Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a polícia, as outras duas banhistas estão internadas na unidade médica e passam por uma cirurgia. Elas foram identificadas como Natasha de Oliveira Soares e Camila Martinez. O estado de saúde das duas não foi divulgado. Os quatro eram turistas de São José dos Campos, SP. As primeiras informações dos bombeiros eram de que cinco pessoas foram atingidas pela lancha, mas esse número foi atualizado para quatro às 14h30min. Os corpos da vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal.O condutor da lancha se apresentou na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), onde prestou depoimento.

