Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na BR-116, na altura de Capão do Leão. Por volta das 10h30min desta sexta-feira (2) uma ambulância colidiu frontalmente com um carro Peugeot 206. Morreu o passageiro do veículo leve. Dois passageiros da ambulância e o condutor do Peugeot se feriram gravemente. A via chegou a ser interrompida, mas foi liberada por volta das 15h.

Deixe seu comentário: