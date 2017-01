Uma Toyota Hilux com placas de Araranguá (SC) capotou no quilômetro 3,5 da BR-101, em Torres, no Litoral Norte gaúcho, por volta das 8h40min deste domingo (15).

Um passageiro do veículo morreu, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O motorista e outros dois passageiros ficaram feridos.

