Acidente com morte na BR-153 deixa trânsito totalmente interrompido em Três Arroios

Um veículo Palio, com placa de Erechim, colidiu contra uma carreta no quilômetro 34 da BR-153, em Três Arroios, no Noroeste do Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado (17). O motorista do automóvel que transitava em direção a Santa Catarina invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta Volvo com placa de Nova Prata. Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído e o motorista, um homem de 50 anos, morreu no local. O caminhoneiro, de 53 anos, sofreu lesões leves.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) ainda apura as causas do acidente e o IGP realizará perícia no local. O trânsito está totalmente interrompido, pois o caminhão ficou atravessado na pista. Ainda não há previsão do horário de liberação da rodovia.

