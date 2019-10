Acidente com ônibus de turismo deixa dois mortos e 57 feridos no Rio de Janeiro

Um acidente grave com um ônibus deixou ao menos dois mortos e 57 feridos na manhã deste domingo (27), na rodovia BR-040, na altura de Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Por volta das 6h50, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo descia a Serra de Petrópolis quando saiu da pista em uma curva e bateu em um paredão de terra no quilômetro 99 da estrada, que liga o Rio a Brasília. A perícia trabalha para apontar as causas do incidente.

O motorista morreu no local, e uma mulher já chegou morta ao hospital estadual Adão Pereira Nunes, mais conhecido como Saracuruna. A identidade deles não foi informada.

Os bombeiros prestaram socorro usando dois helicópteros e ambulâncias.

Para a unidade estadual foram levadas as vítimas mais graves. Foram 25 feridos, incluindo cinco crianças e dois adolescentes. Desse total, três apresentavam estado de saúde considerado grave, 16 estavam estáveis e seis já haviam recebido alta até o início da tarde.

Outros 32 pacientes com ferimentos mais leves foram transferidos para o hospital municipal de Duque de Caxias, Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. A maioria deles teve apenas escoriações, sem fraturas, e todos já foram liberados.

O ônibus é da Cota Tur Turismo e fazia o trajeto entre cidades de Minas Gerais e o Rio. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, a empresa vai levar os passageiros que já receberam alta dos hospitais ao Rio e depois de volta para Minas ainda na tarde deste domingo.

O município informou ainda que prestou acolhimento aos familiares das vítimas e que o prefeito Washington Reis esteve no hospital municipal acompanhando o socorro.

Já a Secretaria de Saúde do RJ disse que outros hospitais estaduais estão de prontidão para receber vítimas ou outros pacientes internados para liberar leitos. O Hemorio (banco de sangue) também disponibilizou bolsas de sangue para as unidades que receberam feridos.