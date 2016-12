Acidente com Ã´nibus de turismo deixa seis mortos na Bahia

Seis pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus na BR-116, trecho de Poções, no sudoeste da Bahia, na manhã desta quinta-feira (29).

A ViaBahia, concessionária que administra o trecho da rodovia onde o acidente ocorreu, informou que uma criança e cinco adultos estão entre os mortos.

Onze feridos foram socorridos por equipes de resgate dos bombeiros e Samu para hospitais da região. As vítimas em estado mais grave foram levadas para o Hospital de Base de Vitória da Conquista. As demais foram encaminhadas para a UPA e para o Hospital São Lucas, ambos em Poções. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a PRF, 50 pessoas estavam no ônibus, sendo 48 passageiros e dois motoristas. A maioria dos passageiros teve lesões leves ou não teve ferimentos e não precisou de atendimento em uma unidade médica, informou a polícia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu da cidade de Arco Verde (PE) com destino a São Paulo, capital. A PRF informou que as apurações iniciais são de que o ônibus saiu da pista e capotou em uma ribanceira às margens da rodovia, na altura do KM 748,9. Ainda não há detalhes do que provocou o acidente.

Por volta das 12h, equipes da PRF e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista ainda estavam no local do acidente para fazer a remoção dos corpos.

