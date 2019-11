Acidente com ônibus deixa 17 feridos na BR-290, em Rosário do Sul

Por volta das 5h deste domingo (10) um acidente envolvendo um motorhome com placas de Novo Hamburgo, na rodovia BR 290, em Rosário do Sul, resultou em 17 feridos. O ônibus ficou parcialmente soterrado no barro. O veículo saiu de pista após colidir com búfalos.

Após a colisão o trânsito ficou em meia pista para atendimento pelo Corpo de Bombeiros, ambulâncias e a própria PRF (Polícia Rodoviária Federal), que informou sobre o acidente. O local tem dificuldade de sinal de celular.

Depois do trabalho de socorro, os dois motoristas do veículo foram retirados das ferragens e encaminhados ao hospital local. Segundo a PRF, houve muita dificuldade devido ao barro e aos danos do veículo. Nenhum passageiro foi ferido com gravidade ou corre risco de morte, ainda segundo os policiais.