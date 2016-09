Acidente com ônibus mata pelo menos 35 pessoas na Índia

Pelo menos 35 pessoas morreram nesta segunda-feira (19) após a queda de um ônibus em um lago no Estado de Bihar, no Norte da Índia. O acidente aconteceu por volta das 11h locais (2h30min no horário de Brasília).

O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo ao desviar de uma bicicleta. Cerca de 146 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito na Índia no ano passado, de acordo com dados oficiais.

