Acidente com três veículos e motorista alcoolizado resulta em uma morte no Sul do Estado

Um acidente envolvendo três veículos no quilômetro 98, da BR-392, em Morro Redondo, no Sul do Estado, resultou em uma morte neste domingo (18). O condutor de um automóvel Astra, que seguia no sentido Pelotas-Canguçu, invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com um Gol, cujo motorista morreu no local e a passageira sofreu lesões graves.

Em razão do choque, o Gol foi lançado em direção a outro veículo, um Palio, que também seguia no sentido Canguçu-Pelotas. A motorista do Palio não se feriu.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor do Astra fez o teste com o etilômetro, que registrou 0,32 mg/l de álcool no sangue. Ele também ficou ferido e precisou ser hospitalizado.

Comentários