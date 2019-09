Acidente de carro derruba árvore e deixa três feridos

O carro, que ia em direção à zona Sul por volta das 5h da manhã, cruzou a Avenida Ipiranga, bateu no cordão do lado esquerdo da rua, virou e colidiu de lado na árvore. O motorista disse aos policiais militares que outro veículo cortou a sua frente.

Os bombeiros tiveram que cortar os galhos para que o carro pudesse ser levado pelo guincho. O tronco da árvore ficou preso dentro do carro, do lado do carona. A via teve bloqueio parcial no sentido para a zona Sul, pouco antes do viaduto São Jorge. O veículo foi retirado às 6h45min, e o trânsito liberado totalmente.