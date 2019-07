Acidente de catamarã mata duas pessoas em Maragogi   

Duas mulheres foram vítimas de um acidente que ocorreu neste sábado (27), na Praia de Maragogi, em Alagoas. Um catamarã, que transportava cerca de 52 turistas, naufragou no período da tarde, deixando outras pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e as chances de ter ocorrido devido um choque com corais é remota, já que a maré estava alta.

A Prefeitura de Maragogi e a associação que representa os donos desse tipo de embarcação informaram que o proprietário da embarcação não possuía autorização para fazer o transporte de passageiros, e já havia realizado passeios clandestinos. A Marinha disse, em nota, que um inquérito será aberto para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Desde o início da semana, a instituição vem fazendo alertas de mar grosso e ressaca, pedindo cuidado às embarcações, principalmente às de pequeno e médio porte.

Deixe seu comentário: