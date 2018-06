Acidente de ônibus deixa 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas, nessa quarta-feira, quando um ônibus em alta velocidade se chocou em um canteiro no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. O acidente aconteceu por volta das 5h, no distrito de Mainpuri, disse o superintendente da polícia local, Ajay Shankar Rai. “A investigação inicial revela que o veículo circulava com excesso de velocidade”, explicou o policial.

