Acidente de trabalho deixa cinco feridos em Coronel Bicaco  

Um acidente de trabalho deixou cinco feridos, nesta quinta-feira (15), em Coronel Bicaco, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações colhidas no local, cinco funcionários trabalhavam em um andaime sustentado por um guindaste, a aproximadamente 5 metros do solo, quando o cabo de sustentação se rompeu. A obra era para instalação de um estoque de remédios de uma empresa, localizada na entrada da cidade.

Apesar do susto, nenhum dos cinco trabalhadores se feriu gravemente, e todos foram socorridos no local por ambulâncias dos municípios de Coronel Bicaco e Redentora.

