Ao menos 15 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas em um acidente de trem nessa quarta-feira, na província egípcia de Beheira, disse o porta-voz do Ministério do Transporte do Egito, segundo a agência de notícias oficial Mena. Dois vagões de passageiros se separaram de um trem e colidiram com um trem de carga, disse o diretor de segurança da província à Mena.

