Acidente deixa dois mortos em São Vandelino na Serra

Um acidente entre dois carros de passeio e um caminhão na manhã desta segunda-feira (16), no km 12 da ERS-446 matou duas pessoas. O acidente foi resultado de uma colisão frontal e matou duas pessoas em São Vendelino, Norte do estado.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um homem e uma mulher que estavam no Fiat Punto morreram no local. Já o condutor do caminhão foi socorrido pelo pelos Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa e levado para o hospital do município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros do outro veículo de passeio. As circunstâncias da batida ainda estão sendo apuradas.

