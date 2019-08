Um carro colidiu com um poste na Avenida Vicente Monteggia, próximo à Avenida João Salomani, na zona sul de Porto Alegre na tarde desta quarta-feira (21). As informações são da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). “Devido ao acidente a via está bloqueada parcialmente (C/B) e a região está sem energia elétrica, pois o poste está pendurado aos fios. EPTC no local e CEEE em deslocamento” disse a empresa.

