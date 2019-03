Um acidente, no início da noite desta quarta-feira (27), deixou quatro pessoas gravemente feridas. A colisão ocorreu no município de São Marcos, no km 117. Um Gol, com placas de Sananduva, seguia no sentido Caxias-São Marcos, quando teria invadido a pista contrária, colidindo de frente com um Fiesta, com placas de Caxias do Sul.

Três dos feridos foram encaminhadas ao Hospital de São Marcos e um a Caxias do Sul.

A pista já está liberada no local.

