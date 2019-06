Acidente deixa uma pessoa ferida e outra morta no Norte gaúcho

Uma colisão entre veículos acabou em morte no km 192 da BR-386. O acidente ocorreu no município de Santo Antônio do Planalto, região Norte do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PRF, um automóvel Onix, com placas de Alvorada-RS, trafegava pelo trevo de acesso à cidade, quando se chocou com um caminhão. O carro capotou e a motorista foi arremessada para fora. A mulher, que não usava o cinto de segurança e não possuía habilitação, faleceu no local.

A passageira ficou presa nas ferragens e foi resgatada pela SAMU, com auxílio dos bombeiros. Ela foi encaminhada ao Hospital de Carazinho com lesões graves. O condutor do caminhão nada sofreu.

