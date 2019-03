*Por Bárbara Assmann

No início da tarde desta terça-feira (26), uma colisão entre dois automóveis deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no quilômetro 90, da BR-392, na Cascata, em Pelotas. Os dois carros envolvidos no acidente eram um VW Gol e um Chevrolet Kadett, sendo que a vítima fatal estava no VW Gol e ainda não foi identificada. O ferido foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Pelotas.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

