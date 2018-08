Ao menos quatro garotas de 16 anos ficaram seriamente feridas em um parque de diversões itinerante montado em Ceres (GO), na madrugada de domingo. Conforme os bombeiros, a barra de segurança do brinquedo “Surf” se rompeu, arremessando as adolescentes ao chão. Uma delas sofreu hemorragia interna e perdeu um rim.

Deixe seu comentário: