Acidente entre caminhão e dois automóveis deixa mulher morta em Nova Santa Rita

Mais uma morte no trânsito foi registrada nas estradas gaúchas. Desta vez, o acidente envolveu dois automóveis e um caminhão, no km 434, da BR-386, em Nova Santa Rita. A condutora de um dos veículos morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista de um caminhão com placas de Lajeado transitava no sentido capital-interior, quando invadiu o sentido contrário e colidiu frontalmente em um Fiat/Palio Weekend, de Nova Santa Rita. Após o choque, um Renault/Scenic de Alvorada também colidiu no Palio.

O condutor do caminhão alegou que tentava uma ultrapassagem, quando o motorista de uma carreta também tentou a manobra. Segundo o motorista envolvido no acidente, ele invadiu o sentido oposto para evitar a colisão lateral com a carreta.

A motorista do Palio, que tinha 19 anos e era de Nova Santa Rita, veio a óbito. Dois passageiros do Scenic tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Os condutores do Scenic e do caminhão não se feriram.

As duas faixas do sentido interior-capital estão bloqueadas e o trânsito está sendo desviado por uma rua lateral, para perícia.

Deixe seu comentário: