Acidente entre carro e caminhão causa a morte de duas pessoas em Rosário do Sul

Um acidente grave na tarde desta terça-feira (22) causou a morte de duas pessoas em Rosário do Sul (RS), no km 474 da BR 290. Por volta das 15h40, um caminhão VW 24.250, com placas de Passo Fundo (RS), e um automóvel UP Take, com placas de Canela (RS), colidiram frontalmente no sentido de Rosário para São Gabriel.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o forte impacto resultou na morte do motorista do automóvel, de 35 anos, e de sua esposa, de 31 anos. Ambos morreram no local.

Segundo o condutor do caminhão, que nada sofreu, o veículo VW/Up vinha em sentido contrário quando sem nenhum motivo aparente teria invadido a pista contrária, causando a colisão.

A perícia do acidente está a cargo do IGP de Santana do Livramento que deverá apurar as circunstâncias do fato. Os corpos serão encaminhados para necrópsia em São Gabriel e, posteriormente, para Santana do Livramento.

