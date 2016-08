Acidente entre carro e caminhão mata três jovens no Vale do Taquari

Uma colisão frontal entre um caminhão e um Gol provocou a morte de três jovens, por volta das 6h10min deste sábado (27), no quilômetro 307 da BR-386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari.

As vítimas, de 19, 20 e 21 anos, estavam no automóvel e morreram no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal. As placas do carro são de Campos Borges. O motorista do caminhão, emplacado em Soledade, sofreu ferimentos leves. A causa do acidente será investigada.

