Acidente entre carro e micro-ônibus na BR-468 deixa uma vítima fatal

Um grave acidente na BR-468 deixou uma vítima fatal e um ferido na manhã desta sexta-feira (19). Um micro-ônibus, com placas de Campo Novo, e um Corolla, com placas de Santa Rosa, estavam transitando no mesmo sentido, em direção a cidade de Três Passos, quando o corolla saiu da pista após ultrapassar o micro-ônibus.

O carro acabou colidindo em um barranco, no lado esquerdo da rodovia. Com a batida, o condutor faleceu e o passageiro ficou com ferimentos graves. A van envolvida transportava nove estudantes, que não se feriram. O motorista também não teve ferimentos.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do passageiro do veículo.

