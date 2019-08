Acidente entre dois caminhões deixa uma pessoa morta em Santo Antônio da Patrulha

Um motorista morreu em uma colisão entre dois caminhões na BR-290 durante a madrugada desta quinta-feira (29), em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h, no km 38 da rodovia, no sentido Litoral – Porto Alegre.

Um dos caminhões, que carregava peças automotivas e tinha como destino uma fábrica de automóveis de Gravataí, fazia uma ultrapassagem e que, ao retornar para a pista, foi atingido na traseira por outro veículo, com placas do Paraná.

O motorista, Gilberto Cássio da Silva, de 28 anos, natural de Ponta Grossa, morreu no local. O caminhão, que transportava hortifruti, caiu num barranco.