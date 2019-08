Acidente entre dois carros em estrada gaúcha matou seis pessoas da mesma família

A colisão frontal entre dois veículos no quilômetro 236 da rodovia BR-386, na região do município gaúcho de Soledade, causou a morte de seis pessoas na madrugada dessa sexta-feira. Todas as vítimas são de uma mesma família que trafegava em um automóvel Peugeot 207.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do outro carro, um Volvo V40, estava sem o cinto-de-segurança, foi arremessado para fora do carro e ficou ferido em estado grave. Trata-se de João Miguel Borges Neto, 34 anos e Morador de Soledade. Ele foi encaminhado ao Hospital de Soledade e depois transferido para o hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.

Perderam a vida no acidente o condutor do Peugeot, de 36 anos, a esposa dele (39), o filho do casal (6), o pai e a mãe do motorista, (61 e 55 anos, respectivamente), além de um tio (47). O veículo tinha placa de Porto Alegre mas os seus ocupantes moravam em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre). Ainda segundo a PRF, a criança não estava na cadeirinha.

O Peugeot 207 seguia no sentido Capital-Interior do Estado, rumo à cidade de Santo Antônio do Sudoeste (Paraná), onde a família era convidada para a festa de casamento de um parente. Por volta das 4h, invadiu a pista contrária, batendo de frente no Volvo, com placas de Bento Gonçalves (Serra Gaúcha). Ainda não se sabe a causa do acidente, que está sendo investigado.

A previsão é de que os seis corpos chegassem durante a madrugada deste sábado a Canoas para a realização do velório no Centro Social Urbano do bairro Mathias Velho. Já o sepultamento deve ser realizado no final da tarde no Cemitério Santo Antônio, na mesma cidade.

Vítimas

– A Polícia Rodoviária divulgou os nomes das vítimas:

– Everton da Silva Geraldi, 36 anos (motorista do Peugeot);

– Jaqueline Amaral Geraldi, 39 anos (esposa de Everton);

– Lorenzo Geraldi, 6 anos (filho do casal);

– Ivanir Geraldi, 61 anos (pai de Everton);

– Ana Lúcia da Silva, 55 anos (mãe de Everton);

– Juarez Geraldi, 47 anos (irmão de Ivanir e tio de Everton);

Duplicação

Apenas nos seis primeiros meses do ano, os 445 quilômetros da BR-386 no Rio Grande do Sul, entre Canoas e Iraí, já registraram 36 mortes. Seis delas foram na madrugada desta sexta-feira (30), no km 236 da rodovia.

Para tentar evitar que os números aumentem, a estrada já havia sido entregue à iniciativa privada, que deverá duplicar o trecho de 150 quilômetros entre Lajeado e Carazinho.

Antes, no entanto, a concessionária responsável, CCR ViaSul, precisa iniciar a cobrança de pedágio no local. Quatro praças estão sendo erguidas nos municípios de Victor Graeff, Fontoura Xavier, Paverama e Montenegro.

De acordo com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a duplicação terá início em fevereiro de 2021, entre os municípios de Marques de Souza e Lajeado. Já no último trecho que receberá a duplicação, entre Carazinho e Tio Hugo, a previsão é de termino apenas em 2030.

(Marcello Campos)