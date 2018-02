Acidente entre dois trens deixa mortos e feridos nos Estados Unidos

Um trem de passageiros que viajava de Nova York para Miami, nos Estados Unidos, colidiu contra uma locomotiva de carga em Cayce, no Estado da Carolina do Sul, neste domingo (04).

Pelo menos duas pessoas morreram e 70 ficaram feridas no acidente. O choque aconteceu às 2h35min (6h35min no horário de Brasília). A Amtrak, operadora do trem que seguia para Miami, emitiu um comunicado confirmando o acidente e informou que havia oito funcionários e cerca de 139 passageiros no veículo.

“Um plano de emergência foi iniciado para fornecer suporte total. As autoridades do condado de Lexington foram notificadas e estão respondendo ao incidente. Informações adicionais serão divulgadas à medida que os detalhes do acidente forem confirmados”, afirmou a empresa.

Outro acidente

Na semana passada, um trem de passageiros que levava membros republicanos do Congresso dos Estados Unidos da cidade de Washington para uma conferência na Virgínia Ocidental bateu em um caminhão de lixo em Crozet.

Uma pessoa que estava no caminhão morreu. Outras duas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O senador republicano Bill Cassidy, que estava no trem, confirmou que três pessoas encontravam-se no caminhão e que uma delas não resistiu ao choque.

“Não há ferimentos graves entre membros do Congresso ou suas equipes”, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. “O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi completamente informado sobre a situação e está recebendo atualizações regulares”, completou.

A empresa Amtrak informou que dois tripulantes e dois passageiros foram levados para um hospital local com ferimentos leves. O deputado Jason Lewis, de Minnesota, foi examinado em um hospital devido ao impacto da colisão. “Estou bem, comparado ao tragicamente motorista do caminhão e graças à rápida ação de nossos médicos e socorristas. Meus sentimentos estão com a família do motorista que faleceu”, disse Lewis.

O caminhão estava nos trilhos em um cruzamento quando a colisão ocorreu, informou a Amtrak. Vídeos feitos no local mostram o caminhão destruído após a colisão, com lixo espalhado ao redor.

Imediatamente após a batida, agentes de segurança munidos de armamento automático cercaram o trem e vasculharam a área para descartar que o incidente fosse um ataque terrorista, disse uma fonte à agência de notícias Reuters. “Pelo menos cinco membros do Congresso ajudaram os bombeiros e outros médicos a tratar os feridos que estavam no caminhão”, completou. O trem levava os parlamentares para White Sulphur Springs. A Amtrak informou que o acidente aconteceu por volta das 11h20min (horário local) de quarta-feira (31).

