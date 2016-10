Acidente entre ônibus e caminhão deixa 20 mortos no Paraná

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus deixou 20 pessoas mortas nesta segunda-feira (31) em uma rodovia entre os municípios de Cafezal do Sul e Iporã, no Noroeste do Paraná.

Os bombeiros informaram que 19 pessoas morreram carbonizadas e uma mulher foi resgatada, mas não resistiu e teve uma parada cardiorrespiratória. Outras 11 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Cemil, em Umuarama.

O acidente aconteceu por volta das 6h na PR-323. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Altônia trafegava em direção à cidade de Umuarama quando bateu de frente contra um caminhão. Após a batida, o ônibus foi arrastado pelo caminhão e pegou fogo.

O motorista do caminhão, que retornava de uma entrega no município de Cruzeiro do Oeste, morreu no acidente. Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama. (Folhapress)

Comentários