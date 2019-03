Acidente envolvendo caminhão carregado de soja mata casal e deixa duas crianças feridas, em Erval Grande

Na noite desta sexta-feira (29), um casal morreu num acidente entre um veículo de passeio e um caminhão que transportava soja, em Erval Grande, no Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Nonoai, por volta das 19h30 o caminhão saía de uma lavoura quando teria cortado a frente do carro.

O motorista do carro, Adinan Bertuol, de 30 anos morreu no local. A passageira, Angelina Romero, de 71 anos, foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim, mas não resistiu e morreu.

Duas crianças, que também estavam no veículo, de 2 e 4 anos, seguem internadas no Hospital Santa Terezinha.

Segundo informações do setor de enfermagem do hospital, uma das crianças passou por cirurgia ainda na noite de sexta. O estado de saúde delas é estável.

Deixe seu comentário: