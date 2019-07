Acidente envolvendo ônibus e kombi deixa 10 feridos na zona norte de Porto Alegre

Um acidente envolvendo dois ônibus e uma kombi deixou 10 pessoas feridas na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, zona norte da capital, na tarde desta segunda-feira (08). Ao menos 6 ambulâncias estiveram no local.

Os motoristas dos coletivos da empresa Soul envolvidos no acidente afirmaram que a kombi teria saído da avenida Delmar Rocha Barbosa e cortado a frente deles. Um dos ônibus colidiu e freou, fazendo com que o coletivo que vinha logo atrás também batesse. De acordo com o relato de um dos passageiros, a kombi teria passado no sinal vermelho.

Uma criança, que está entre as vítimas, chegou a ser levada ao hospital por um motorista que passava na hora do ocorrido. Não há informações, até o momento, com relação ao estado de saúde do menino.

O motorista da Kombi fugiu do local.

