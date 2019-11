Acidente envolvendo van e ônibus que transportava torcedores do Grêmio deixa um morto e 46 feridos na BR-386

Um homem morreu e 46 pessoas ficaram feridas neste domingo (03) em um acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Grêmio para a Arena, em Porto Alegre, e uma van no quilômetro 209 da BR-386, em Tio Hugo, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor e único ocupante da van, com placas de Capivari do Sul, transitava no sentido Capital-interior quando invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente contra o ônibus, com placas de Quedas do Iguaçu (PR).

Após o choque, o ônibus saiu da pista e caiu em um barranco. O motorista da van não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Entre os feridos, quatro encontram-se em estado grave. O acidente ocorreu por volta das 6h10min.