Acidente grave deixa mulher e duas crianças feridas, em Farroupilha

Um grave acidente foi registrado durante a noite desta sexta-feira (29), em Farroupilha. A colisão aconteceu por volta das 19h15, e deixou uma mulher, de 41 anos, e duas crianças, de 5 e 8 anos, feridas. Na ocasião, o CM Celta seguia no sentido Farroupilha a Bento Gonçalves quando perdeu o controle e colidiu na lateral de um caminhão. Após, ela teria colidido com um Toyota Corolla e rodado na pista sendo atingida por outro caminhão, com placas de Caxias do Sul. O primeiro caminhão e o Corolla fugiram do local.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar de Farroupilha (CRBM) que atendeu a ocorrência, fez o desvio do trânsito por dentro de um posto de combustíveis. Os feridos foram encaminhados, ainda estáveis, pelo SAMU ao Hospital São Carlos. O condutor do caminhão que permaneceu no local, de 35 anos, não teve ferimentos.

