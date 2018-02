Acidente grave

Um acidente na ERS-122, em Bom Princípio, deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas, por volta das 18h dessa terça-feira. A colisão entre um caminhão e dois carros aconteceu no quilômetro 22. De acordo com informações do Grupo Rodoviário, Adriano Alves Oliveira, de 28 anos, morreu após receber atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento.



