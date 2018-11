Acidente mata 47 pessoas no Zimbábue

Ao menos 47 pessoas morreram na colisão entre dois ônibus em uma rodovia entre um povoado e Harare, capital do Zimbábue. Os acidentes desse tipo são comuns no país africano, onde as estradas apresentam péssimo estado de conservação devido à falta de investimentos e da negligência das autoridades. Em junho do ano passado, um episódio semelhante matou 43 pessoas na região.

