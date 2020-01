Rio Grande do Sul Acidente mata idoso de 80 anos e deixa sete feridos no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

O acidente envolveu dois carros na BR-386 Foto: PRF/Divulgação O acidente envolveu dois carros. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um idoso de 80 anos morreu em um acidente envolvendo um Polo, com placas de Chapecó (SC), e um Classic, de São Leopoldo, no quilômetro 14 da BR-386, em Frederico Westphalen, no Norte do RS, por volta das 4h deste sábado (11).

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima, natural de Redentora, era passageiro do Classic. Outros três ocupantes do mesmo carro e quatro do Polo ficaram feridos.

Os dois veículos colidiram frontalmente. Após o acidente, o trânsito na rodovia permaneceu em meia pista até as 7h30min. A causa da tragédia será investigada.

