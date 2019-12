Porto Alegre Acidente na avenida Ipiranga, em Porto Alegre, deixa quatro feridos

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2019

Samu foi acionada no local. Foto: Divulgação Samu foi acionada no local. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um acidente por volta das 6h da manhã deste sábado (7) envolvendo um Fiat Palio e um Volkswagen Voyage resultou em quatro pessoas feridas. As vítimas eram mulheres, e dois homens teriam abandonado o local sem prestar socorro. A ocorrência foi no cruzamento da avenida Ipiranga com a Guilherme Alves, em Porto Alegre, onde os veículos colidiram. Os dois homens seriam o condutor do Voyage e um passageiro.

O acidente teria ocorrido após o Voyage, que seguia pela Ipiranga no sentido bairro-centro em alta velocidade, colidir com o Palio no cruzamento com a Guilherme Alves. O sinal estaria verde para o Palio. A condutora e uma passageira ficaram feridas. Também haveriam garrafas de vodka e energético dentro de um dos veículos.

As vítimas foram encaminhadas ao HPS (Hospital de Pronto Socorro) e o trânsito liberado próximo das 8h.

