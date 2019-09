Um acidente envolvendo dois veículos no quilômetro 30 da BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, deixou o trânsito do local em apenas uma pista. A situação ocorreu na manhã desta quarta-feira (3). De acordo com informações preliminares, dois carros colidiram. Concessionária responsável pela via, a CCR já está no local, junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Relatos indicam indicam que há vítimas feridas.

Confira o vídeo: