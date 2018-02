Acidentes em rodovias federais mataram 103 pessoas no carnaval

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou nesta quinta-feira (15) que o carnaval de 2018 foi o menos violento dos últimos 4 anos. De acordo com o órgão, 103 pessoas morreram por causa de acidentes em estradas federais entre as últimas sexta-feira (9) e quarta-feira (14), número 31% menor em relação ao carnaval do ano passado, quando aconteceram 150 mortes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, também caiu o número de acidentes e feridos.

Veja mais dados:

Acidentes graves, aqueles com vítimas graves ou mortes, caíram 16%;

Número total de acidentes ficou 14% menor;

Foram 1.524 feridos, 15% a menos que o ano passado;

Ultrapassagens irregulares caíram 15%

Como o levantamento só inclui o período do carnaval, não contabilizou o acidente do motorista que invadiu a contramão e foi atingido por carreta, deixando 8 mortos em Goiás e 30 feridos, nesta quinta-feira (15). A PRF disse não ser possível afirmar que o motorista tentasse uma ultrapassagem, permitida no local, na hora da batida. Outras causas, como dormir ao volante ou distração, também são investigadas.

A Polícia Rodoviária Federal disse também apurar se o local onde o ônibus parou é o mesmo onde ocorreu o acidente ou se ele foi “empurrado” com o impacto. Com a batida, a carreta de adubo perdeu o controle e colidiu no guard-rail. Após isso, bateu em uma segunda carreta, que estava descarregada, e tombou em seguida.

A PRF informou que o motorista deste terceiro veículo estava com um mandado de prisão em aberto por receptação e só possuía CNH na categoria AB (moto e carro), quando deveria ter a E.

As autuações

Foram 25% menos autuações por falta da utilização do cinto de segurança, 20% menos condutores flagrados sob efeito de álcool, menos 14% de autuações por falta de capacete, além de queda de 24% nas multas pelo não uso de cadeirinhas por crianças quando obrigatório.

Equipamentos

Foram utilizados durante a operação de carnaval 260 aparelhos de radar portátil, 1.941 etilômetros (bafômetros), mais de 560 motociclistas e mais de 1.700 viaturas.

Veja mais dados sobre a fiscalização:

185.612 pessoas fiscalizadas

176.486 veículos fiscalizados

55.470 testes de bafômetro

1.610 autuações por embriaguez ao volante com 172 detidos

Número de detidos 24% menor

4.517 veículos autuados por falta do uso de cinto de segurança por condutor ou passageiro

690 multas por falta de uso de capacete

718 flagrantes de não uso da cadeirinha infantil

Equipes reforçadas

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram reforçadas as equipes especialmente nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina, que registraram maior incidência de acidentes graves nos carnavais dos últimos cinco anos, representando 30% das mortes no carnaval de 2017.

