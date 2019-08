O número de acidentes envolvendo energia elétrica subiu no Brasil em 2018, totalizando 891 contra 863 registrados no ano anterior. O número de episódios com mortes também cresceu, indo de 252 para 271 no mesmo período. Os dados foram apresentado pela Abradee (Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica), em entrevista coletiva nesta segunda-feira (05), em Brasília.

