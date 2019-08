Acidentes envolvendo energia elétrica sobem no Brasil

A quantidade de acidentes que envolvem energia elétrica subiu no Brasil no ano de 2018. No total foram 891 casos registrados contra 863 em 2017. O aumento também se deu nos casos que ocasionaram em mortes: foram 19 a mais no mesmo período analisado em 2017. Os números foram divulgados, nesta segunda-feira (5), pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), na Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica, que ocorre entre os dias 5 e 11 de agosto deste ano. O aumento histórico dos casos vem ocorrendo desde 2016.

O setor que contabilizou mais acidentes foi o da construção civil, com casos de rompimento ou contato com cabos no uso de caçambas e guindastes. Ainda segundo os dados, acidentes envolvendo postes e fiação elétrica subiram de 64 para 89 num período de quatro anos, entre 2014 e 2018. Segundo a Abradee, o fenômeno está relacionado ao crescimento de obras menores, que muitas vezes não contam com supervisores e boas estruturas.

Com esse aumento no número de acidentes, o objetivo é aproveitar a Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica para evidenciar a necessidade de medidas para prevenção e combate aos acidentes e mortes que envolvam energia elétrica. Ao longo da semana, distribuidoras, reguladores e outras organizações do setor pretendem desenvolver ações de conscientização, como palestras em escolas, centros comunitários e inserção de materiais explicativos, além da divulgação de peças publicitárias em meios de comunicação.

