Acionistas da Oi têm direitos suspensos

A 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro determinou a perda dos direitos dos acionistas da telefônica Oi que na assembleia do dia 7 de fevereiro votaram contra o plano de recuperação judicial da companhia. Também foram afastados os membros do conselho de administração eleitos na reunião, até que seja realizado o aumento de capital previsto pelo programa.

