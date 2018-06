Dois fundos de pensão que controlam 22% da BRF, maior exportadora de carne de frango do mundo, não estão interessados ​​em vender suas participações a preços atuais, disseram os presidentes-executivos dos fundos nessa terça-feira. O presidente-executivo da Previ, Gueitiro Genso, disse que o fundo, que administra as aposentadorias dos funcionários do Banco do Brasil, não venderá sua participação.