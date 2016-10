ACM Neto é reeleito prefeito em Salvador

ACM Neto (DEM) foi reeleito neste domingo (2), em primeiro turno, como prefeito de Salvador. Segundo a Justiça Eleitoral, com 97% das urnas apuradas, o democrata obteve 74% dos votos válidos. O vice-prefeito é Bruno Reis (PMDB).

ACM Neto disputou o cargo de prefeito com Alice Portugal (PC do B), que teve 14,58% dos votos, Pastor Sargento Isidório (PDT), com 8,54% dos votos, Claudio Silva (PP) com 1,46%, Fábio Nogueira (PSOL), que teve 1,05%, Célia Sacramento (PPL), com 0,23% e Da Luz (PRTB), que teve 0,13%.

