Ações da GE registram o maior tombo em 11 anos. A gigante da energia escondeu prejuízos de 38 bilhões de dólares

As ações da GE (General Electric) subiram nesta sexta-feira (16) após a maior queda em 11 anos na véspera, com analistas de Wall Street defenderam a gigante da indústria contra acusações de fraude contábil feitas pelo analista Harry Markopolos num relatório online. Os especialistas reiteraram sua confiança na diretoria da companhia americana. As informações são do jornal O Globo.

Os papéis da GE chegaram a subir 9,2% durante o dia, e fecharam em alta de 9,74%, a US$ 8,79. O analista Nicholas Heymann, do banco de investimentos William Blair, disse que o relatório de Markopolos foi como um “coquetel Molotov” e afirmou não acreditar que os balanços da empresa mascararam prejuízos e riscos potenciais.

Segundo o especialista, o relatório — que acusa a GE de esconder perdas de pelo menos US$ 38 bilhões — seria altamente impreciso e desonesto.

Em uma entrevista concedida antes do lançamento do relatório, Markopolos disse ter descoberto que a unidade de seguros da GE precisará reforçar suas reservas em US$ 18,5 bilhões em dinheiro e culpou a forma como a empresa administra sua unidade de negócios de óleo e gás.

Andrew Kaplowitz, analista do Citigroup, afirmou que o relatório de Markopolos tinha “bastantes falhas” e que continuava a confiar no diretor executivo da GE, Larry Culp, e em sua capacidade de melhorar o desempenho da companhia. Além disso, algumas das alegações na denúncia já eram conhecidas do mercado, acrescentou.

Entenda o caso

As ações da General Electric caíram mais de 15% na quinta-feira (15) na Bolsa de Nova York, e estavam prestes a registrar a maior queda em uma década, depois que o analista Harry Markopolos, que denunciou o esquema fraudulento da pirâmide de Bernie Madoff, alegou que os registros financeiros da empresas mascaravam a profundidade de seus problemas. Markopolos assegurou que as contas apresentadas pela GE são falsas e que a empresa americana está à beira da falência.

Às 11h09m (hora local), o papel da empresa despencava 13%, sendo negociado a US$ 7,85, o maior declínio intradiário desde o final de agosto de 2015. No início da tarde, a queda chegou a 15,3%, segundo a agência Reuters. Com isso, as negociações com as ações da empresa de energia foram limitadas, medida que é tomada quando a queda excede 10%. Até a última quarta-feira, as ações da GE subiram 24%, após uma queda de 57% em 2018.

No fechamento dos mercados, os papéis da empresa fecharam em baixa de 11,3% a US$ 8,01, maior queda desde abril de 2008.

Markopolos publicou um relatório que reflete uma enorme fraude da companhia no site www.GEfraud.com, no qual descreve um golpe “maior que o da Enron”, que protagonizou um dos maiores escândalos financeiros da história.

“Minha equipe está há sete meses analisando a contabilidade da General Electric e acreditamos que a fraude de US$ 38 bilhões que encontramos é só a ponta do iceberg”, assegurou o especialista em um relatório de 175 páginas, ao qual o The Wall Street Journal teve acesso, no qual acrescentou que o conglomerado tem um longo histórico de contas fraudulentas.

De acordo com o documento, a GE subvalorzou os passivos de sua unidade de seguros, na qual precisou injetar US$ 15 bilhões no ano passado, e não contabilizou devidamentos seus investimentos na Baker Hughes, o negócio da GE voltado a petróleo e gás. As fraudes começaram em 1995, quando a empresa era dirigida por Jack Welch.

Em uma entrevista concedida antes do lançamento do relatório, Markopolos disse que seu grupo descobriu que a unidade de seguros da GE precisará reforçar suas reservas em US$ 18,5 bilhões em dinheiro e culpou a forma como a empresa é responsável por sua unidade de negócios de óleo e gás. E acrescentou que os problemas contábeis chegam a US$ 38 bilhões, ou 40% do valor de mercado do conglomerado.

Em comunicado, a GE garantiu que “as afirmações de Markopolos não têm fundamento”.

“Estamos extremamente desapontados que um indivíduo sem o conhecimento direto da GE escolhesse fazer essas alegações infundadas ”, disse a fabricante com sede em Boston por e-mail. “A GE opera no mais alto nível de integridade e respalda seus relatórios financeiros ”.

As alegações complicam os esforços do diretor executivo da GE, Larry Culp, para recuperar a confiança dos investidores após anos de erros estratégicos e queda de estoque na empresa.

