20 de novembro de 2019

Serviço visa minimizar os problemas relacionados à falta de escoamento. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) trabalham desde segunda-feira (18) em uma ação na avenida Bernardino Silveira Pastoriza, bairro Rubem Berta, próximo à rua dos Maias, na Zona Norte de Porto Alegre, a fim de minimizar os problemas relacionados à falta de escoamento das águas das chuvas.

O serviço, em caráter emergencial, deve ser realizado até a próxima segunda-feira (25). O trabalho consiste na implantação de 100 metros de tubulações em pead no diâmetro de 315 milímetros e na construção de quatro poços de vista que serão colocados ao logo do trecho. A última etapa do serviço será a colocação da camada asfáltica na área onde houve a intervenção por parte do Dmae. A conclusão total do serviço depende das condições climáticas.

A via não possui sistema completo de drenagem pluvial e, devido ao crescimento populacional do entorno e ligações irregulares de tubulações, teve os problemas de acúmulo de água intensificados nos últimos meses.

No local, há necessidade de implantação de redes pluviais de grande diâmetro. A Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) informa que a execução da requalificação estrutural de pavimentos está prevista no Lote 3 do Programa de Requalificação Viária 2019/2020. Atualmente, a prefeitura busca recursos para a execução dessas obras.

