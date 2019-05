Ações de esporte no Moradas da Hípica

A primeira edição do programa Bairro em Ação será realizada neste domingo (26), das 9h às 17h, na rua Fúlvio Bastos, no bairro Moradas da Hípica. O evento promovido pela a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte levará atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes da região. Haverá ponto de coleta da Campanha do Agasalho no local. Se chover o evento será transferido.

