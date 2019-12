Porto Alegre Ações de fiscalização na Cidade Baixa são tema de debate

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Secretário de Segurança Rafael Oliveira coordenou os trabalhos da reunião nesta manhã. Foto: Pedro Foss/SMSEG PMPA Secretário de Segurança Rafael Oliveira coordenou os trabalhos da reunião nesta manhã. (Foto: Pedro Foss/SMSEG PMPA) Foto: Pedro Foss/SMSEG PMPA

As fiscalizações constantes que vem sendo realizadas no bairro Cidade Baixa foram debatidas na reunião desta terça-feira (3), na Smseg (Secretaria Municipal de Segurança). O comércio ilegal de drogas, a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, estabelecimentos sem alvará adequado para a atividade, som alto e o fechamento de vias pública à noite por pessoas que fazem festa ao ar livre foram alguns dos pontos debatidos neste encontro.

“Não queremos acabar com o comércio local no bairro, muito pelo contrário. O objetivo das ações é fazer com que cumpra-se a lei. Atue de acordo com o alvará permitido, não venda bebida alcoólica para menores de 18 anos, recolha as cadeiras e mesas da calçada no horário estabelecido e encerre as atividades noturnas dentro do horário combinado. A Cidade Baixa também é um bairro de moradia e estamos buscando um bom convívio social entre todos”, destaca o secretário Municipal da Segurança, Rafael Oliveira.

Ações integradas com a Guarda Municipal, SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), BM (Brigada Militar) e Corpo de Bombeiros vêm sendo realizadas todos os finais de semana na Cidade Baixa desde o mês de julho, quando o atual secretário de Segurança assumiu a pasta. Foram fiscalizados 91 locais, com 22 notificações, 29 autuações e 14 interdições, desde julho.

Participaram da reunião representantes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), Deca (Departamento Estadual da Criança e do Adolescente), MP (Ministério Público), Corpo de Bombeiros, SMDE, SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), GM (Guarda Municipal), PGM (Procuradoria-Geral do Município), EPTC, BM e Associação dos Moradores da Cidade Baixa.

