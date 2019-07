Ações do projeto RS Seguro serão apresentadas pelo governo nesta segunda

O marco dos 120 dias do projeto RS Seguro será celebrado, nesta segunda-feira (15), com a apresentação das propostas e medidas estratégicas pensadas pelo governo para avançar no combate à violência em todo o estado. O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, irão comandar o evento.

A partir das 10h da manhã, no Salão Negrinho do Pastoreiro, no Palácio Piratini, serão assinados decretos para a criação de batalhões da Brigada Militar e de divisão na Polícia Civil. Na data, também será exposto o cronograma de criação de vagas prisionais e a lista dos municípios com maior índice de criminalidade, que serão tratados com prioridade na pauta. O secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli, também participará do evento.

SERVIÇO

O quê? 120 dias do programa RS Seguro

Quando? Segunda-feira (15/7), às 10h

Onde? Salão Negrinho do Pastoreio – Palácio Piratini

