Ações integradas entre autoridades estaduais e federais devem reforçar a segurança nas estradas durante o verão

A união de nove instituições estaduais e federais deve resultar em um conjunto de ações para reforçar a segurança nas estradas que levam aos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul durante o verão. Com uma reunião, representantes dos órgãos que administram a malha rodoviária gaúcha deram início, nessa quinta-feira, a um planejamento integrado para atender às vias com maior volume de veículos no período.

Proposto pelo titular da Selt (Secretaria de Logística e Transportes), Juvir Costella, o encontro foi realizado na sede da concessionária de rodovias CCR Viasul, em Porto Alegre. Ele destacou a importância da união para uma operação mais eficiente da malha viária do Rio Grande do Sul entre os meses de maior movimento nas estradas.

“Com integração e inovação, vamos discutir soluções que possam garantir um trânsito seguro aos veranistas e demais cidadãos”, salientou o titular da pasta. “A nossa meta é fazer com que os usuários [da malha terrestre] cheguem bem ao seu destino. Cada vida que pudermos salvar será uma vitória.”

O secretário propôs a divulgação semanal de rodovias que serão fiscalizadas por radares móveis, por exemplo. A ação será realizada de forma conjunta pela Selt e pela SSP (Secretaria da Segurança Pública, chefiada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior), o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar).

“Priorizaremos as estradas mais movimentadas, que vão desde o Litoral Norte até a Serra Gaúcha, no entanto também utilizaremos os equipamentos nas demais”, complementou. “Essa iniciativa é norteada por um cunho educativo e, além disso, proporcionará aos motoristas e à comunidade em geral a certeza de que o Estado se faz presente.”

O superintendente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Rio Grande do Sul, Luís Carlos Reischak Júnior, elogiou a mobilização das instituições e avaliará a possibilidade de empréstimo dos radares móveis que não estão sendo utilizados nas rodovias federais. “Tenho certeza de que, trabalhando juntos, faremos a melhor operação verão da história”, projetou.

O comandante do CRBM, coronel José Henrique Gomes Botelho, chamou a atenção para o fato de que o policiamento nas rodovias estaduais terá como foco coibir o excesso de velocidade e o consumo de álcool ao volante, dois dos principais fatores associados aos acidentes de trânsito em ruas e rodovias.

“Devemos fechar o ano com uma redução de 20% no número de mortes em nossas estradas e daremos atenção especial ao movimento do verão”, reiterou.

O diretor-geral do Daer, Sívori Sarti da Silva, anunciou que serão disponibilizadas 130 linhas extras de ônibus intermunicipais: “Essa medida tem como objetivo atender à demanda crescente por transporte coletivo a partir do fim do ano”.

Para o diretor-presidente da CCR Viasul, Roberto Calixto, a integração dos órgãos estaduais e federais favorece o atendimento eficiente ao usuário de rodovias: “Esse é o nosso objetivo enquanto prestadores de um serviço público. Ficamos honrados em receber essa reunião, que mobilizará forças por um trânsito mais seguro”.

(Marcello Campos)